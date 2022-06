Regionalstadtbahn Neckar-Alb: zwei mögliche Trassen durch Pfullingen

Die geplante Stadtbahn könnte mitten durch die Innenstadt, oder aber auf einer Außentrasse entlang fahren. Anwohner befürchten Lärm, schlimmstenfalls sogar Enteignung.

Bei einem Spaziergang durch Pfullingen (Kreis Reutlingen) konnten sich Interessierte ein Bild von den beiden Strecken machen, die einer Studie nach beide realisierbar wären. Geplant seien fünf Haltestellen, an denen die Bahn im 15-Minuten-Takt halte, so der Zweckverband Neckar-Alb. Eine Kosten-Nutzen-Analyse habe ergeben, dass genügend Menschen die Bahn nutzten, sodass sie sich auch hinsichtlich der Fahrgastauslastung rentieren würde.

Vor- und Nachteile der beiden Trassen

Beide Varianten hätten ihre Vor- und Nachteile, sagte Lena Hönes vom Zweckverband dem SWR. Bei der Innenstadtstrecke lägen die Vorteile auf der Hand, denn die Anbindung an Geschäfte oder Arztpraxen sei besser. Außerdem sei der Eingriff in die Natur sehr gering, da sich auf der Innenstadtroute so gut wie keine Bäume befänden. Allerdings sei sie kurvenreicher und dadurch etwas langsamer. Ebenso müsse man sich noch das genaue Zusammenspiel mit dem Autoverkehr überlegen, da es an einer Stelle etwas eng werden könnte und der Straßenverkehr vermutlich umgelenkt werden müsste.

Zweckverband Neckar-Alb Der Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb wurde im Jahr 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Mössingen. Beteiligt sind die Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalb, die Städte Reutlingen und Tübingen sowie der Regionalverband Neckar-Alb. Für seine Mitglieder übernimmt er als Verbandsaufgabe die Planung, Koordination und Repräsentation für das Projekt.

Für die alte Trasse spreche, dass sie schon mal als Bahnstrecke genutzt wurde und Pendler oder Ausflügler von der Schwäbischen Alb schneller voran kämen. Allerdings wird die Strecke mittlerweile überwiegend von Fahrradfahren genutzt und gilt als Pfullinger Naherholungsgebiet - zahlreiche Kirschbäume säumen den schnurgeraden Weg und am Rande plätschert die Echaz.

Anwohner befürchten Lärm und Enteignung

Bei dem abendlichen Spaziergang am Donnerstag konnten sich die Bürger mit ihren Sorgen und Bedenken direkt an die Verantwortlichen des Reutlinger Landratsamtes, den Pfullinger Bürgermeister Stefan Wörner, oder Lena Hönes vom Zweckverband Neckar-Alb wenden. Direkte Anwohner können teilweise nachts schon nicht mehr schlafen, da sie Lärm, eine geringere Wohnqualität und sogar eine Enteignung befürchten.

"Wir sind kreuzunglücklich. Der Zug könnte direkt durch unseren Garten fahren. Wir haben ein Leben lang für unser Eigentum gearbeitet und wollen im Ruhestand unseren Garten genießen."

Schallschutzwände für Anwohner

Tatsächlich könnte es zu Enteignungen bei der Variante auf der alten Trasse kommen - dies sei jedoch das letzte Mittel, so Hönes. Die Verantwortlichen des Landratsamtes versuchten die Bedenken auszuräumen, in dem sie beispielsweise moderne Schallschutzwände ins Spiel brachten. Sie wiesen auch daraufhin, dass andere Lärmquellen, wie beispielsweise die Rasenmäher der Nachbarn, lauter wären.

Für einige Anwohner war dies nicht zufriedenstellend, da Rasenmäher nicht im 15-Minuten-Takt zum Einsatz kämen und sie generell keine klaren Auskünfte erhielten. "Es ist so, wie wenn der Arzt Ihnen sagt, sie haben da einen Schatten auf der Lunge, ich kann Ihnen aber erst in einem halben Jahr sagen, ob es sich um ein bösartiges Krebsgeschwür handelt", sagte Anwohnerin Pertosa.

Mehrheit befürwortet Trasse durch die Innenstadt

Zur besseren Veranschaulichung gab es Karten, Holzpflöcke und eine Schnur. Hierdurch konnten die Trassenbreite sowie die imaginären Haltestellen greifbarer gemacht werden. Laut Hönes sollen die Trassen bis zu zwölf Meter breit und die Haltestellen höher gesetzt werden, um eine Barrierefreiheit garantieren zu können.

Nach dem Rundgang hielten die meisten die Innenstadtstrecke für die bessere Variante für Pfullingen. So auch der Pfullinger Bürgermeister Wörner, da er für seine Gemeinde die beste Anbindung bevorzuge.

Regionalstadtbahn könnte 2035 durch Pfullingen fahren

Ab 2035 könnte die Bahn tatsächlich fahren, so Hönes vom Zweckverband. Dieses Datum sei aber optimistisch und der Weg dorthin noch lang, denn zum jetzigen Zeitpunkt stehe lediglich fest, dass die Strecken beide realisierbar wären. Von neun zu durchlaufenden Stadien befinde man sich aber erst im ersten.

Die Regionalstadtbahn wird insgesamt auf einem rund 190 Kilometer langen Streckennetz fahren. Viele Gleise sind bereits vorhanden, wie zum Beispiel für die Ermstalbahn oder die Neckartalbahn. 44 Kilometer müssen neu gebaut und 166 Kilometer elektrifiziert werden. Verbunden werden sollen die drei Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalbkreis. Die Baukosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 1,7 Milliarden sowie rund 400 Millionen Euro Planungskosten.