Die Landesregierung müsste bei den Corona-Verordnungen zwischen großen Stadtgebieten und dem ländlichen Raum unterscheiden. Das fordert die Oberbürgermeisterin der Stadt Schramberg (Kreis Rottweil).

Dorothee Eisenlohr (parteilos) hat das in einem Brief an Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) geschrieben. Die aktuelle Corona-Verordnung erscheine auf dem Lande teils unnötig und skurril, schreibt sie in dem Brief. In einer kleinen, leeren Fußgängerzone bräuchte es - im Gegensatz zu den vollen Einkaufsmeilen der Großstädte - zum Beispiel keine Maskenpflicht.

Hören Sie bitte damit auf, Regeln zu machen, die Dörfer, Städte und Großstädte über einen Kamm scheren: Das gefährdet über kurz oder lang die Akzeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung! Dorothee Eisenlohr, Oberbürgermeisterin von Schramberg

Kleine Geschäfte tragen die Last

Kritisiert werden in dem Brief außerdem die zwangsweisen Ladenschließungen. In den Geschäften auf dem Land seien zumeist ohnehin nur wenige Kunden gleichzeitig. Um Leerstände in den Innenstädten zu vermeiden, könnte man dort viel großzügiger sein als in den Großstädten, wo viel mehr Menschen unterwegs sind. Vor allem inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte seien die Verlierer. Eisenlohr stellt die Frage, wie man die Städte "nach Corona" vorfinden möchte.

Bei der Erstellung weiterer Regeln sollte deshalb künftig zwischen Stadt und Land unterschieden werden. Die Unterscheidung könne sich an der Siedlungsdichte oder an der Einwohnerzahl orientieren, so Eisenlohr.