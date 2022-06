Wegen Homosexualität vor 60 Jahren verhaftet: Palmer entschuldigt sich

Helmut Kress ist vor 60 Jahren wegen seiner Homosexualität von der Stadt Tübingen ins Gefängnis gebracht worden. Jetzt hat sich Oberbürgermeister Boris Palmer bei ihm entschuldigt.

Kress war erst 16 Jahre alt, als er wegen eines Liebesbriefes an einen anderen Mann verhaftet wurde. Der damalige Tübinger Oberbürgermeister Hans Gmelin brachte den Brief persönlich zur Anzeige. Grundlage war der Paragraf 175 des Strafgesetzbuches, unter dem Homosexualität strafbar war. Kress musste ins Jugendgefängnis und verlor seinen Arbeitsplatz.

Helmut Kress (links) saß seine Strafe im Jugendgefängnis in Oberndorf ab. OB Boris Palmer entschuldigte sich für das Vorgehen der Stadt Tübingen vor 60 Jahren. SWR Nathalie Rudolph

OB Palmer: "Es war Unrecht"

60 Jahre später, hat sich die Stadtverwaltung Tübingen bei Helmut Kress entschuldigt. "Es war Unrecht, was Helmut Kress damals angetan wurde. Das hat tiefe Spuren in seinem Leben hinterlassen. Sein Schicksal macht uns heute sehr betroffen", sagte Oberbürgermeister Boris Palmer bei einem Empfang zu Ehren von Helmut Kress am Donnerstagabend.

Er könne nicht nachvollziehen, warum sein Vorgänger den Brief zur Anzeige brachte, so Palmer. Neben der Entschuldigung bekommt Kress von der Stadt eine Entschädigung in Höhe von 6.000 Euro.

§175 galt nur für Männer In Paragraf 175 wurden explizit die sexuellen Handlungen unter Männern unter Strafe gestellt, bis 1935 verbot er auch Unzucht mit Tieren. In Einzelfällen wurden Frauen zwar nach §175 verurteilt, was allerdings nichts mit weiblicher Homosexualität zu tun hatte. Oftmals wurden Frauen als "Anstifterin" für die Taten eines Mannes zur Rechenschaft gezogen. Weibliche Homosexualität war in der Gesellschaft eine Grauzone - insbesondere während der Entstehungszeit des §175 StGB - vor allem, weil Frauen insgesamt keine eigenständige Sexualität und eigenständiges Begehren zugestanden wurde. Lesbisches Begehren wurde trotzdem gesellschaftlich geächtet. In der DDR wurde der §175 ab 1968 durch den §151 ersetzt, damit wurden homosexuelle Handlungen von Erwachsenen jeglichen Geschlechts mit Jugendlichen des gleichen Geschlechts geahndet - homosexuelle Frauen und Männer waren insofern dann vor dem Gesetz gleich.

Kress saß in Einzelhaft Strafe ab

Helmut Kress, Jahrgang 1946, wurde 1961 als Auszubildender bei der Stadtverwaltung Tübingen an seinem Arbeitsplatz verhaftet und in Handschellen abgeführt, nachdem der Liebesbrief gefunden worden war. Kress wurde nach Angaben der Stadt Tübingen wie ein Schwerverbrecher stundenlang bei der Polizei verhört und später wegen Paragraf 175 vor Gericht gestellt. Er erhielt eine Jugendstrafe. Die saß er in Einzelhaft im Jugendgefängnis in Oberndorf ab.

Später verlor Kress seinen Arbeitsplatz bei der Stadtverwaltung, das Verhältnis zu seinem Vater ging in die Brüche. Er fand im Laufe der 1960er-Jahre zur Gastronomie, die zu seiner Leidenschaft wurde. Bis vor wenige Jahren betrieb er in Tübingen die Weinstube Göhner.