Die Stadt Tübingen stellt für verhaltensauffällige Obdachlose neue Container auf. In denen sollen sogenannte Systemsprenger untergebracht werden. Die Kosten: 60.000 Euro.

"Systemsprenger" nennt die Stadt Tübingen Obdachlose, die nicht in die gewöhnlichen Unterkünfte passen. Die Männer würden in den bisherigen Unterbringungen mutwillig Möbel und Gebäude beschädigen. Sie müssten separat wohnen, argumentiert die Stadt.

"Systemsprenger" beschädigen Einrichtung und Gebäude der Stadt

Das Zusammenleben mit den verhaltensauffälligen, obdachlosen Männern sei kaum möglich, sagte eine Mitarbeiterin der Verwaltung. Sie würden auch das Leben der anderen Menschen in den Obdachlosenuterkünften beeinträchtigen. Ein Beispiel: Sobald es eine neue Waschmaschine gebe, würden sie die zerstören. Auch würden sie Wasserhähne tagelang laufen lassen und die Gebäude so überschwemmen.

Darunter würden auch die übrigen Bewohner leiden. Daher müsse eine andere Lösung her. Denn das Männerwohnheim, das die schwierigen Fälle bisher aufnimmt, wird bald abgerissen. Und neue Standorte würden sie schnell zerstören, so die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Tübingen. Daher nun die Lösung mit Containern.

Neue Container für Obdachlose in Tübingen kosten 60.000 Euro

Die neuen Wohncontainer seien besonders zerstörungssicher, so die Stadt. In einem Zimmer seien ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett. Außerdem eine Nasszelle aus Edelstahl und ein Heizkörper. Konkret hat die Stadt zwei Männer im Auge, die dort einziehen sollen. Doch auch das nur übergangsweise. Die Bewohner der neuen Container sollen dort nicht dauerhaft bleiben, plant die Stadt.

Die Container sollen in Tübingen neben einem Wohngebiet aufgestellt werden. Die Anwohner und Anwohnerinnen waren erst skeptisch. Nach den Vorstellungen der Pläne in einer Sitzung des Verwaltungsausschusses am Donnerstagabend waren sie beruhigt. Dass nur zwei Männer dort einziehen sollen, sei weniger als erwartet, sagten sie dem SWR.

Für die zwei neuen Container gibt die Stadt 60.000 Euro aus. Sie sollen schon in wenigen Wochen bezugsfertig sein.