Im Fall des zehnjährigen Mädchens aus Gammertingen (Kreis Sigmaringen), die gemeinsam mit ihrer Mutter in Bremerhaven ertrunken ist, hat die Staatsanwaltschaft nun die Ermittlungen eingestellt. Es gebe keine Hinweise auf die Beteiligung Dritter, so die Begründung. Das habe die Obduktion der Leiche der Mutter und ihrer Tochter gezeigt. Weil gegen Verstorbene - in dem Fall gegen die Mutter aus Kaiserslautern - nicht ermittelt wird, wurde die Akte geschlossen. Ob das zehnjährige Mädchen vor der Autofahrt in die Weser ruhiggestellt wurde, bleibt offen. Es gebe Anhaltspunkte dafür, aber es werde nicht weiterermittelt. Der Vater des Mädchens hatte es Anfang Juni vermisst gemeldet, weil die Mutter es nicht wie besprochen nach Gammertingen zurückgebracht hatte. Nach tagelanger Suche im In- und Ausland wurden die Leichen der beiden im Hafen von Bremerhaven gefunden.