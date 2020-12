Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat Anklage gegen drei Männer wegen bandenmäßigen Betrugs erhoben. Laut Mitteilung sollen sie sich als Rohrreiniger und Schädlingsbekämpfer ausgegeben haben und landesweit, unter anderem auch in Albstadt, Burladingen und dem Kreis Sigmaringen Kunden betrogen haben. In allen Fällen sollen die Angeschuldigten ihre Kunden von der besonderen Schwere einer Verstopfung überzeugt und sie dann dazu bewegt haben, für einen "Spülwagen" in Vorleistung zu treten und erhebliche Geldsummen in bar oder per Überweisung zu bezahlen.