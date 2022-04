per Mail teilen

Die Bundeswehr hat in Altshausen (Kreis Ravensburg) und in Geislingen (Zollernalbkreis) mit Sprungübungen und Überflügen gezeigt, wie das Kommando Spezialkräfte übt. Die Zuschauer sollten einen Eindruck bekommen von den zu erwartenden Fluggeräuschen rund um das geplante KSK-Absprunggelände in Geislingen.