Diesen Einsatz werden die Feuerwehrleute in Dornstetten (Kreis Freudenstadt) nicht so schnell vergessen: ein Transporter ist mitten im Angelteich gelandet. Die Bergung war schwierig.

Am Donnerstagmorgen hat ein Paketbote in Dornstetten die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Gegen 5:30 Uhr ist er laut Polizei am Ortsausgang von der Straße abgekommen und mitten in einem Fischteich gelandet.

Fahrer des Transporters schwimmt ans Ufer

Nach Angaben der Polizei konnte sich der Paketbote selbst aus dem Transporter befreien und ans Ufer schwimmen. Ein Autofahrer, der den Unfall beobachtet hatte, rief den Rettungsdienst. Der Fahrer des Transporters kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Der Transporter musste mit einem Spezialkran aus dem Teich bei Dornstetten gehievt werden. Die Bergung dauerte über fünf Stunden. Feuerwehr Dornstetten

Weil sich der Transporter rund 35 Meter entfernt vom Ufer des Angelteiches befand, war es für die 13 Feuerwehrleute äußerst schwierig, ihn zu bergen. Sie orderten deshalb einen 60-Tonnen-Spezialkran eines benachbarten Bauunternehmens. Die Bergung dauerte über fünf Stunden.

Unklar, ob Pakete beschädigt wurden

Das ausgelaufene Öl fingen die Feuerwehrleute mit einer Ölsperre auf. Laut Polizei war der Transporter zum Unfallzeitpunkt zur Hälfte mit Paketen beladen. Ob die Fracht bei dem Unfall kaputt ging, ist unklar, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage des SWR.