Sportvereine in Sorge wegen Coronaregelungen

per Mail teilen

Die TSG Reutlingen und der TSV Calw haben zusammen mit vielen anderen Vereinen aus Baden-Württemberg einen offenen Brief an Ministerpräsident Kretschmann geschrieben. Die Landesregierung will ab Februar nur noch geimpfte oder genesene Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren im Verein Sport machen lassen. Nach Ansicht der Vereine kommt das zu früh. Viele junge Leute seien noch nicht vollständig immunisiert. Außerdem sei der Impfstoff noch knapp. Laut den Vereinen kann jeder Dritte dann keinen Vereinssport mehr treiben. Sie wollen deshalb, dass die Einführung der 2G-Regelung für Jugendliche verschoben wird.