Vier Sportler aus der Region nehmen an der Nordischen SKI-WM in Oberstdorf teil, die heute beginnt. Zwei kommen aus dem Nordschwarzwald, zwei aus der Region Neckar-Alb. Vom SV Baiersbronn kommen Manuel Faißt und Svenja Würth. Beide sind für die WM in der Nordischen Kombination gemeldet. Für Faißt, den früheren Junioren-Weltmeister, ist es bereits die vierte WM-Teilnahme. Svenja Würth ist zum dritten Mal bei einer Weltmeisterschaft am Start, das erst Mal allerdings in der Nordischen Kombination. Im Skispringen war sie bereits zweimal bei einer WM, belegte 2017 immerhin den 6. Platz. Pia Fink aus Münsingen-Bremelau und der frühere Junioren-Weltmeister Florian Notz aus Dettingen/Erms, der für die Skizunft Römerstein startet, gehen im Langlauf an den Start.