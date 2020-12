Eine Spinne löste am Montagabend in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) einen größeren Polizeieinsatz aus. Gegen 23.30 Uhr wurden die Beamten wegen eines Einbruchs in einem Supermarkt alarmiert. Vor Ort stellten sie aber fest, dass eine große Spinne den Bewegungsmelder ausgelöst hatte.