Sperrungen wegen Belagsarbeiten auf B27 zwischen Pliezhausen und Tübingen

Autofahrer müssen ab Donnerstag auf der B27 zwischen Tübingen und Pliezhausen im Kreis Reutlingen Geduld haben. Die Fahrbahndecke der B27 wird laut Regierungspräsidium auf einer Länge von 3,5 Kilometern erneuert. Am Donnerstag beginnen die Vorarbeiten. Sowohl in Richtung Tübingen als auch in Richtung Stuttgart wird es daher nur noch eine Fahrspur geben. Die eigentlichen Bauarbeiten fangen aber erst in einer Woche, am 1. Juli an. Dann ist die Straße in Richtung Tübingen voll gesperrt. Der Verkehr wird ab Neckartailfingen über die B312 nach Metzingen umgeleitet. Auch die Auffahrten auf die Bundesstraße werden gesperrt sein. Die Kosten für die Arbeiten liegen laut Regierungspräsidium bei rund 1,5 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.