Die Sperrstunde in den Kreisen Reutlingen und Tübingen ist laut Verwaltungsgericht Sigmaringen rechtens. Das Gericht hat Eilanträge von Gastronomen abgelehnt. Die Sperrstunde von 23 Uhr bis sechs Uhr morgens ist laut Gericht verhältnismäßig. Ebenso das Ausschank- und Verkaufsverbot von Alkohol. Zu späterer Stunde rücke man in der Gaststätte oft näher zusammen, was die Ausbreitung des Virus fördern könne, so ein Gerichtssprecher. Das Verbot entspreche dem Infektionsschutzgesetz. Reutlingens Landrat Thomas Reumann begrüßt es, dass mit dem Urteil Klarheit über die grundsätzliche Zulässigkeit einer Sperrstunde geschaffen worden sei. Die generelle Schließung von Gastronomiebetrieben sehe er kritisch, plädiert aber für bundesweit einheitliche Regelungen.