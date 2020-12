Die Familie zweier Bewohner eines niedergebrannten Hauses in Calw haben zu Spenden aufgerufen. In einem Schreiben an den SWR heißt es, dass die beiden Bewohner nun obdachlos seien und eine vorübergehende Unterkunft und Kleidung suchen würden. Sie hatten keine Hausratsversicherung. Bei dem Brand am Donnerstagabend war Sachschaden in Höhe von 300.000 Euro entstanden, das Gebäude ist unbewohnbar. Die Brandursache ist unklar.