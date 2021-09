Keltenfest auf der Heuneburg

Einblicke in das Leben der Menschen in der Antike gab es am Wochenende auf dem weitläufigen Gelände der historischen Keltenmetropole Heuneburg. Mit dabei waren Vertreter vieler antiker Kulturen.

Living History - gelebte Geschichte gab es am Wochenende im Freilichtmuseum auf der Heuneburg bei Herbertingen im Kreis Sigmaringen. Im Rahmen des Themenjahres "Exotik. Faszination & Fantasie" haben die Staatlichen Schlösser und Gärten die weitreichenden Handelsbeziehungen der Kelten auf der Heuneburg veranschaulicht. Die Stadt an der oberen Donau bei Sigmaringen war ein Machtzentrum der frühen Kelten vor 2.600 Jahren Video herunterladen (6,2 MB | MP4) Das Spektaculum zeigte: Zum damaligen Leben in der bedeutenden Keltenstadt gehören auch Pferde, Kühe und Schafe. Sie grasten auf dem Gelände verteilt. Auch Handwerker wie Schmiede und Schmuckhersteller führten ihre Kunst vor. Feine Damen aus Ägypten erzählten von ihrer weiten Anreise über das Mittelmeer und die Alpen - und erklärten, dass die Kelten der Heuneburg Handelsbeziehungen mit den Pharaonen pflegten.