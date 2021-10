Spediteure spüren steigende Spritpreise

Auch die Logistik- und Speditionsunternehmen in der Region spüren die steigenden Spritpreise. Thomas Brenner von Spedition Fahrner aus Dornstetten (Kreis Freudenstadt) beschreibt die Lage als katastrophal. Im Vergleich zum letzten Sommer sei der Preis um knapp 30 Prozent gestiegen. Auf den Mehrkosten bleibe das Unternehmen größtenteils sitzen. Bei der Spedition Barth mit Sitz in Burladingen (Zollernalbkreis) gibt man die Preissteigerung weitgehend an die Kunden weiter, mit einem flexiblen Kraftstoffzuschlag. Auch Schuon Logistik aus Haiterbach (Kreis Calw) macht das so. Der Kraftstoffzuschlag wirke aber erst im Nachhinein, so Geschäftsführer Alexander Schuon. Er geht davon aus, dass die Diesel- und Benzinpreise noch weiter steigen werden. Die Verbraucher müssten sich darauf einstellen, mehr zu zahlen, so der Logistiker.