Die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken aus Calw will Bundesvorsitzende der SPD bleiben. Sie habe noch eine Agenda vor sich, sagte sie am Wochenende der Zeitung "Rheinische Post". Sie wolle sich der Digitalisierung der Parteiarbeit widmen und die SPD für neue Mitglieder öffnen, so Esken.