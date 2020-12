Eine Spaziergängerin hat laut Polizei am Mittwochnachmittag in Freudenstadt an einem Steilhang eine Leiche gefunden. Dabei handelt es sich um einen 43-jährigen Mann aus Alpirsbach. Woran der Mann gestorben ist, ist noch unklar. In Alpirsbach war er zuletzt am Sonntagnachmittag an einer Tankstelle beim Kaufen von Tabak und Alkohol gesehen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Mann möglicherweise danach noch gesehen haben. Um die genaue Todesursache zu bestimmen, soll die Leiche obduziert werden. Das hat die Staatsanwaltschaft Rottweil beantragt.