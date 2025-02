Baustart für den neuen Touristenmagneten: Letzte Woche war die Baugenehmigung für die "NECKAR LINE" bei Rottweil übergeben worden - nun folgte der Spatenstich.

Zur historischen Innenstadt von Rottweil und dem bekannten Testturm für Aufzüge gesellt sich bald noch eine dritte Attraktion. Die "NECKAR LINE" soll die Attraktionen verbinden. Am Montag war Spatenstich für die über 600 Meter lange Fußgänger-Hängebrücke "NECKAR LINE" über das Neckartal. 12 Millionen Euro soll das Bauwerk kosten und im Frühjahr 2026 fertig sein.

Neuer Tourismusmagnet: Fußgänger-Hängebrücke in Rottweil

Die Stadt erhofft sich, durch die neue Attraktion noch mehr Touristen anlocken zu können. Die bereits bestehenden Hängebrücken in Bad Wildbad (Kreis Calw) und Todtnau (Kreis Lörrach) wurden vom selben Bauherren errichtet und dienten als Vorbild. Das Besondere an der Rottweiler Hängebrücke: Im Unterschied zu den anderen hat sie eine leichte S-Form und benötigt deshalb keine zusätzlichen Stützpfeiler im Neckartal. Der Oberbürgermeister Christian Ruf (CDU) hofft, dass durch das neue Bauwerk mehr als 100.000 Besucher pro Jahr die historische Innenstadt Rottweils besuchen werden.

Wir versprechen uns unglaublich positive Effekte für Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel. Und gerade in einer Zeit, in der Innenstädte Herausforderungen, wie dem Onlinehandel gegenübergestellt sind, können wir das sehr sehr gut brauchen.

So soll sie aussehen. In einer leichten S-Form soll die "NECKAR LINE" ab dem Frühjar 2026 über das Neckartal führen. NECKARLINE GmbH

Hängebrücke soll im März 2026 fertig sein

Nach den ersten archäologischen Untersuchungen im Bereich des Bockshofs sollen dann am 17. Februar die Grabungsarbeiten starten. Parallel wird ab Mitte März das Fundament für den Brückenpfeiler auf der anderen Talseite errichtet. Im Verlauf des Sommers werden die Seile gespannt. In der zweiten Jahreshälfte soll schließlich der Steg für die Fußgänger eingezogen werden. In gut einem Jahr, also voraussichtlich im März 2026, soll die Hängebrücke fertig sein.

So soll der Pfeiler der Hängebrücke auf der anderen Seite des Neckarufers aussehen, der die Seile der Fußgängerbrücke hält. NECKAR LINE GmbH

Dritte Fußgänger-Hängebrücke im Südwesten

Bereits 2017 wurde das Bauvorhaben der "NECKAR LINE" durch einen Bürgerentscheid mit 72 Prozent Zustimmung beschlossen. Mit 606 Metern wird die "NECKAR LINE" länger als ihre Vorgänger die "WILD LINE" in Bad Wildbad (Kreis Calw) und die "BLACKFOREST LINE" in Todtnau (Kreis Lörrach) sein. Außerdem wird sie doppelt so lang wie das bisher größte Rottweiler Wahrzeichen, der Aufzug Testturm mit 246 Metern.