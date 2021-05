Das Tübinger Jugendamt hat bei der Unterbringung zweier Pflegetöchter in einer Pflegefamilie im Steinlachtal rechtmäßig gehandelt. Zu diesem Ergebnis kommt das Sozialministerium. Es geht um einen Mann aus dem Steinlachtal, der wegen sexuellen Missbrauchs seiner Pflegetöchter zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Das Ministerium könne zwar bewerten, ob die Verantwortlichen des Jugendamtes rechtlich korrekt gehandelt haben, aber man könne als Rechtsaufsicht nicht in die fachliche Arbeit des Amtes hineinfunken, so ein Pressesprecher. Dennoch sieht auch das Sozialministerium die Auswahl der Pflegefamilie als auch den späten Zeitpunkt der Anzeige gegen den Pflegevater als sehr kritisch an. Nachdem dieser des sexuellen Missbrauchs verdächtigt wurde, ließ der Jugendamtsleiter einige Wochen verstreichen, ehe er die Polizei einschaltete.