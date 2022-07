Sozialgericht: Keine Kostenübernahme für Brust-OP nach Tumorentfernung

Weil eine 44-jährige Frau nach einer Brustkrebsoperation stark unter der ungleichen Größe ihrer Brüste litt, wollte sie von ihrer Krankenkasse die Übernahme der Kosten für eine weitere Operation erzwingen. Sie gab an, nicht mehr in die Sauna oder zum Schwimmen gehen zu können. Die Krankenkasse lehnte ab. Zu Recht, urteilte nun das Reutlinger Sozialgericht. Durch die ungleiche Größe werde Funktionsfähigkeit der Brüste, beispielsweise zum Stillen, nicht beeinträchtigt, so das Gericht. Die Brüste entfalteten auch keine entstellende Wirkung, da eine solche nur angenommen werden könne, "wenn sich die körperliche Auffälligkeit schon bei flüchtiger Begegnung in alltäglichen Situationen quasi im Vorbeigehen bemerkbar macht und den Betroffenen zum Objekt besonderer Beachtung anderer macht". Das Bundessozialgerichtes habe festgestellt, dass kosmetische Defizite allein, die nicht zu einer Entstellung führen, keine Krankheit darstellen, für die eine Krankenhausbehandlung gerechtfertigt wäre.