Das Festival in Neuhausen ob Eck wirft seine Schatten voraus. Ein Überblick, was Southside-Besucher mitnehmen, für die Anreise beachten sollten und wer die Bühne rocken wird.

Eines der größten deutschen Open-Air-Festivals beginnt am 20. Juni in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen). Beim Southside wird dann von Freitag bis Sonntag auf mehreren Bühnen ein Live-Act nach dem anderen auftreten. Für die rund 65.000 Besucherinnen und Besucher gibt es einiges zu beachten.

Dieses Jahr können die Besucherinnen und Besucher nur noch bargeldlos bezahlen. Um sich Essen oder Getränke zu kaufen, müssen sie einen Chip vorab über ein Eventportal oder vor Ort bei Festivalshops mit Geld aufladen. Der Chip befindet sich im Festival-Bändchen. Eine Notfall-Ladestation findet man gegenüber vom Riesenrad. Sollte Guthaben übrig bleiben, kann es laut Veranstalter nach dem Festival zurückgebucht werden.

Beim Southside Festival 2025 werden Bands wie Green Day aus den USA auf der Bühne stehen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Silas Stein

Drei Tage lang werden vier Bühnen bespielt. Am Freitag sind die Haupt-Acts Green Day, SDP und Nina Chuba. Auch Jan Böhmermann und das Tanzorchester Ehrenfeld werden auftreten. Am Samstag sind unter anderem Annenmaykantereit, Rise Against, Alligatoah und Biffy Clyro zu hören. Am Sonntag machen dann The Prodigy, Apache 207, Electric Callboy, Sam Fender und die Antilopen Gang den Sack zu.

Bereits bevor die ersten Bands feststanden, konnten die Festival-Fans schon Tickets kaufen - zu reduzierten Preisen. Ein reguläres Ticket kostet inzwischen 289 Euro. Darin sind der Eintritt zu allen Bühnen und dem Zeltplatz enthalten. Es gibt aber auch Zusätze, die mehr kosten: zum Beispiel wenn man beim Camping Strom dazu bucht oder lieber "Glamping" - also etwas glamouröseres Camping - machen möchte. Einen Tagespass ohne Camping gibt es kurz vor dem Start für 129 Euro.

Viele Besucherinnen und Besucher reisen ab Donnerstag mit dem Auto an. Bei der An- und Abreise entstehen deshalb immer wieder lange Staus. Für Autos gibt es extra Parkplätze neben dem Festivalgelände, die 15 Euro kosten. Die Festival-Veranstalter empfehlen, ins Navi "take-off GewerbePark in 78579 Neuhausen ob Eck" einzugeben und eher den Schildern als dem Navi zu folgen.

Camper und Wohnmobile haben eigene Stellplätze, zu denen sie ab Tuttlingen gesondert geleitet werden. Wer nicht mit dem Auto anreisen möchte, kann mit dem Zug bis nach Tuttlingen fahren. Von dort gibt es ab Donnerstag Shuttlebusse zum Festivalgelände.

Bei Mengen im Kreis Sigmaringen führt das Navi manche Autofahrer von der B 32 zur B 311 in Richtung Southside-Festival durch Mengen-Ennetach. Dort gibt es eine Bahnunterführung, an der es immer wieder Unfälle gibt. Denn es passen nur Fahrzeuge durch, die maximal 2,10 Meter hoch sind.

Dauerregen hat im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass das gesamte Festival-Gelände beim Southside im Matsch versank. SWR Harry Röhrle

Neben Zelt und guter Laune sollte vor allem wetterfeste Kleidung ins Festival-Gepäck. Im vergangenen Jahr hatte Dauerregen das gesamte Festivalgelände unter Wasser gesetzt. Zelte versanken im Matsch, auch vor den Bühnen standen die Feiernden knöcheltief im Schlamm. Das Jahr zuvor war es dagegen heiß und trocken gewesen. Gummistiefel, Regenjacke und Schirm für Matsch und Regen sowie Kopfbedeckung, Sonnencreme und Wasser für Hitze und Sonne dürfen also nicht fehlen. Auf dem Festivalgelände gibt es kostenlose Trinkwasserstellen.

Glasbehälter sind verboten und auch Taschen, die großer sind als DIN A4. Möbel wie Sofas und große Tische müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Strikt verboten sind Haustiere, Drohnen, offenes Feuer, Waffen und Feuerwerkskörper.