Southside-Festival in Neuhausen ob Eck: Ausgelassene Stimmung bei den Musikfans

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause läuft das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen). Mit dabei sind trotz der Hitze rund 65.000 Musikfans.

Am Freitag (19. Juni) hat eines der größten Open-Air-Festivals in Deutschland begonnen: das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen). Drei Tage steht dort alles Kopf und es wird getanzt, gefeiert und gesungen. Dabei sind laut Veranstalter rund 65.000 Besucherinnen und Besucher, die am Freitag bei praller Sonne und Temperaturen von fast 30 Grad auf das Festivalgelände strömten.

Am frühen Freitagabend herrschte Party-Stimmung auf dem Southside-Festival. Laut SWR-Reporter Kay-Uwe Henning war klar zu bemerken: "Die Leute sind wieder gierig nach Musik, nach Party, nach Festival-Atmosphäre."

Die meisten Partygäste hatten sich bereits am Donnerstag auf den Weg gemacht, sodass es am Freitag laut Polizei nur am Morgen voller auf den Straßen um das Festivalgelände auf dem ehemaligen Flugplatz wurde. Ein Verkehrschaos blieb aus.

Southside-Festival: drei Tage, rund 70 Acts

Die Musikfans können sich bis Sonntagabend zwischen 70 Bands auf mehreren Bühnen entscheiden. Headliner am Freitagabend waren die beiden US-amerikanischen Bands "Kings of Leon" und "Rise Against". Die Bands, die auf dem Programm stehen, seien beinahe dieselben wie beim ursprünglich geplanten Festival 2020, so der Veranstalter FKP Scorpio. Am Samstagabend traten unter anderem die US-Rockband "The Killers", die Berliner Reggae-Band "Seeed" und der niederländische DJ Martin Garrix auf. Den Abschluss machen am Sonntagabend dann die Hamburger Hip-Hoper von "Deichkind".

Festival feiern trotz steigender Infektionszahlen

Nochmal wollen sich die Veranstalter und Feiernden das Festival-Feeling nicht vom Coronavirus verwehren lassen. Es werde ein ganz normales Southside-Festival sein, so ein Sprecher.

Offenbar ist die Angst vor einer Corona-Infektion bei vielen Festival-Gästen recht gering - Sorgen bereitet eher das Hitze-Wochenende mit Temperaturen bis zu 35 Grad:

Wegen der Ansteckungsgefahr empfahl das Gesundheitsamt des Landkreises Tuttlingen aber "zumindest nach Ende der Veranstaltung einen Schnelltest oder Selbsttest durchzuführen", wie eine Sprecherin des Landratsamtes sagte. Zudem sollten die Southside-Besucherinnen und -Besucher auf mittlerweile gängige Hygienegrundsätze wie häufiges Händewaschen achten. Das habe schon vor der Corona-Pandemie zur Eindämmung von Infektionskrankheiten beigetragen.

