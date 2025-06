Bei heißem Sommerwetter hat in Neuhausen ob Eck eins der größten deutschen Festivals begonnen. 45.000 Fans sind schon am Vorabend zum Southside angereist.

Unter blauem Himmel und stechender Sonne hat sich die Autokarawane in diesem Jahr durchs Tal geschlängelt. Weil in Baden-Württemberg Feiertag war, haben sich viele schon am Donnerstagmorgen auf den Weg zum Southside Festival in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) gemacht. 45.000 Festivalbesucher sind laut Veranstalter schon am Donnerstag angereist.

Southside ist nicht ausverkauft

Das Festival ist in diesem Jahr nicht ausverkauft. Für alle drei Tage gibt es noch Tickets. Für gewöhnlich sind die Southside-Tickets schon Wochen vor Beginn vergriffen. Woran das liegt, dass es dieses Mal anders ist? Möglicherweise am für das Southside Festival außergewöhnlichen Line-Up. In den Sozialen Medien war die Auswahl der diesjährigen Bands und Hauptacts großes Thema. Unter anderem ist der Entertainer Jan Böhmermann gebucht. Am Freitag treten Nina Chuba, Green Day und SDP auf. Für Samstag stehen unter anderem AnnenMayKantereit und Alligatoah auf dem Timetable und am Sonntag treten Apache 207 und The Prodigy als Hauptacts auf. Alles national und internationale Größen - allerdings wohl nicht jedermanns Geschmack.

Tausende schlagen Zelte auf Flugplatz auf

Trotz der Diskussionen im Vorfeld: Tausende hat es auch in diesem Jahr wieder auf den ehemaligen Flugplatz in Neuhausen ob Eck gezogen. Am Freitagnachmittag waren laut Veranstalter 56.000 Festivalbesucher auf dem Gelände. Gut gelaunt haben sie ihre Zelte auf einem der Campingplätze aufgeschlagen oder sich ganz luxuriös in einem Wohnwagen oder dem Southside "Resort" eingerichtet - mit Stromanschluss und fließendem Wasser.

Die Sonne sticht vom Himmel beim Start des Southside Festivals 2025. Sonnenhut und ausreichend Wasser sind deshalb angesagt. Auf dem Gelände des Festivals gibt es auch Sonnencreme-Spender SWR Theresa Krampfl

Wasser und Sonnenhut sind angesagt

Wasser spielt - nicht nur zum Duschen - auch in diesem Jahr wieder eine besondere Rolle auf dem Festivalgelände. Während es 2024 schier ohne Ende vom Himmel regnete und das Southside Festival in eine riesige Schlammschlacht verwandelte, müssen die Feiernden in diesem Jahr vor allem darauf achten, dass sie genug trinken. Der Deutsche Wetterdienst empfiehlt auf alkoholfreie Getränke und ausreichenden Sonnenschutz zu achten. Auf dem Gelände gibt es Sonnencreme-Spender. Viele der Besucher wissen sich am Freitag mit einem Trick zu helfen: Eine nasse Mütze sorgt für einen kühlen Kopf. Die Stimmung ist gut und entspannt. "Es ist spürbar weniger los als in den letzten Jahren", heißt es vom Festival-Gelände.

SWR-Reporterin Judith Hüwelmeier hat am Freitag live vom Southside Festival berichtet. "Die Stimmung ist super", sagt sie:

Bisher keine größeren Zwischenfälle

Bis Freitagnachmittag habe es keine größeren Zwischenfälle gegeben, weder Polizeieinsätze noch Probleme mit der Hitze, bestätigt auch der Festival-Sprecher: "Wir kommen gut mit der Hitze klar. Es gibt ausreichend Trinkstationen". Auf dem Southside Festival 2025 gilt die kommenden Tage also weiter: Sonnenhut statt Gummistiefel.

Regen erst am Montag erwartet

Wobei: erfahrene Southside-Fans haben ihre Gummistiefel immer dabei - egal bei welcher Wettervorhersage. Dieses Jahr sagen die Wetterexperten aber tatsächlich erst für Montagnachmittag Gewitter mit Regen voraus. Heißt: Im schlimmsten Fall könnte es die Feiernden bei einer späten Abreise noch erwischen. Das Southside Festival dauert bis Sonntag. Es ist eines der größten Musikfestivals in Deutschland.