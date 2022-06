Nach zwei Jahren Corona-Pause: "Southside"-Veranstalter ziehen positive Bilanz

per Mail teilen

Bands wie "Kings of Leon", "Deichkind" oder "Seeed" heizten den Festivalbesuchern, neben dem Wetter, beim "Southside"-Festival ein.

Nach zwei Jahren Pause ist bei vielen Besucherinnen und Besuchern die Freude groß gewesen: Rund 65.000 Menschen haben beim ausverkauften "Southside"-Festival über drei Tage hinweg friedlich gefeiert. Mit dem Ablauf des Festivals seien alle sehr zufrieden gewesen, auch wenn die Hitze den Menschen zu schaffen gemacht habe, betonte ein Sprecher des Musikfestes in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) am Sonntag.

Bereits an Tag 1 des Festivals war die Stimmung ausgelassen:

Die Temperaturen auf dem ehemaligen Flugplatzgelände stiegen am Wochenende wie auch im Rest des Landes auf mehr als 30 Grad Celsius. Die Veranstalter boten deswegen mehr kostenlose Stationen für Trinkwasser an. Dennoch seien die Helfer des Roten Kreuzes zu Dutzenden Einsätzen wegen der Hitze ausgerückt, so ein Sprecher der Polizei.

Wenig Straftaten bei "Southside"-Festival

Die Zahl der Straftaten beim Festival fiel so gering aus wie seit mehreren Jahren nicht mehr. Die Menschen hätten sich sichtlich gefreut, wieder feiern zu können nach so langer Pause, so der Polizeisprecher weiter. Dies habe sich positiv ausgewirkt. Corona-Einschränkungen gab es bei dem Festival keine. Das Gesundheitsamt des Kreises Tuttlingen riet trotzdem allen Besucherinnen und Besuchern, nach Ende der Veranstaltung einen Schnelltest zu machen.

Das "Southside" gehört wie sein Schwesterfestival "Hurricane", das zeitgleich in Scheeßel (Niedersachsen) stattfand, zu den größten deutschen Open-Air-Festivals. Es war pandemiebedingt in den beiden vergangenen Jahren ausgefallen.