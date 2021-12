per Mail teilen

Einmal sind wir noch unterwegs - auf Entdeckungstour rund um das Thema Ernährung. Das Grundnahrungsmittel Brot, der einfache Freudespender Kuchen - was wäre beides ohne Mehl. Kaum möglich. Doch Mehl ist nicht einfach Mehl. Es gibt große Unterschiede, hat unser Ernährungsreporter Bertram Schwarz in Römerstein-Böhringen in der Mühlengenossenschaft erfahren.