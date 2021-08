per Mail teilen

MoVo Teil 1:

Immer weniger Menschen kochen angeblich selbst. Viele können es gar nicht mehr richtig. Hört man zumindest immer wieder. Allerdings gibt es auch viele Menschen - von KInder in der Kita bis zu Alten Leuten in Pfelegeheimen oder im betreuten Wohnen, nur zwei Beispiele - die können gar nicht selber kochen. Deshalb bestellen sie Essen. Zum beispiel bei Essen auf Rädern. Bei einem Catering Unternehmen. Inzwischen bietet auch die Bruderhausdiakonie Reutlingen einen großen Catering-Service in Buttenhausen auf der Alb. Bertram Schwarz war dort.