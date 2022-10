Ein Highlight für Hobbyastronomen, auch in Baden-Württemberg: eine partielle Sonnenfinsternis. Viele Sternwarten waren geöffnet, darunter auch die Sternwerte Zollern-Alb.

In mehreren Sternwarten in Baden-Württemberg konnte man am Dienstag eine partielle Sonnenfinsternis beobachten. In Deutschland begann sie gegen 11 Uhr und war rund zwei Stunden zu sehen. Bei klarem Himmel und mit Hilfe besonderer Schutzbrillen ließ sich beobachten, wie sich der Mond ein Stück weit vor die Sonne schob..

Dafür öffnete auch die Sternwarte Zollern-Alb ausnahmsweise mittags. Wer sich vorab angemeldet hatte, konnte das Spektakel über die Mittagszeit in der Sternwarte in Rosenfeld (Zollernalbkreis) beobachten. Die Sternwarte wollte mit der Voranmeldung sicherstellen, dass für jeden ein Teleskop verfügbar war.

Vielerorts in der Region schien trotz anfänglich durchmischter Wetterprognose die Sonne. Der wolkenlose Himmel ermöglichte eine klare Sicht auf das Spektakel.

Partielle Sonnenfinsternis am Mittag

Gegen zehn nach zwölf hatte der Mond die Sonne zu einem Fünftel bedeckt. Eine Stunde dauerte es ungefähr, bis sich der Mond partiell vor die Sonne geschoben hatte. Direkt in die Sonne schauen sollte man nicht. Laut dem Bundesamt für Strahlenschutz ist in solchen Fällen immer eine Schutzbrille zwingend notwendig, um die Augen nicht zu verletzen.