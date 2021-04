per Mail teilen

200 Jahre: so alt ist die Deutsche Post. Und seit fast 200 Jahren werden in Trossingen (Kreis Tuttlingen) Mundharmonikas gebaut. Die Deutsche Post hat jetzt eine Sonderbriefmarke mit Larry Adler, einem großen Mundharmonikakünstler, aufgelegt.

Der Klang der Mundharmonika war in der Vergangenheit stilprägend für viele Lieder und Musikrichtungen. Und: Das kleine Instrument war einst ein populäres Instrument für jedermann. In Trossingen wird es seit knapp 200 Jahren gebaut, heute allerdings deutlich weniger als in den 1920er Jahren. Die Trossinger Firma Hohner hält die Tradition hoch und hofft auf ein Revival für das Instrument.