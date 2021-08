Bei der SWR-Sommertour dreht sich alles um Essen und Ernährung. Im neuen Unverpackt-Laden in Albstadt-Ebingen gibt es seit Kurzem regionale Lebensmittel ohne Verpackung.

Einkaufen, möglichst ohne viel Plastikverpackung - darauf legen immer mehr Menschen Wert. In vielen Städten gibt es deshalb mittlerweile die sogenannten Unverpackt-Läden oder Lädle. In größeren Städten kommen die meist gut an. Aber auch in immer mehr kleineren Städten eröffnen Engagierte Unverpackt-Läden. In Sigmaringen zum Beispiel und jetzt gibt es auch in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) einen solchen Laden. Anna Pröbstle und Jeanette Haug haben ihn vor etwa einem Monat eröffnet und SWR-Reporterin Julia Klebitz war dort:

Kundschaft entscheidet mit, was es zu kaufen gibt

Reis, Müsli, Brot, Gemüse, aber auch Naturkosmetik und Seife gibt es im Lädle zu kaufen. Alles - schließlich ist der Name Programm - unverpackt. Aus großen Gläsern füllt sich die Kundschaft dann die Produkte in mitgebrachte Dosen ab. Die Auswahl ist nicht so groß wie die in einem Supermarkt. Dafür aber kommt alles aus der Region. Was es zu kaufen gibt und woher die Produkte kommen, darüber entscheiden die Kunden mit. Die Laden-Betreiberinnen holen sich immer wieder Tipps und führen viele Gespräche über nachhaltige Lebensmittel.