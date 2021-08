Einkaufen im Freien, ohne Plastik, dafür mit einem kleinen Schwatz - das bieten Wochenmärkte. In Horb sind die Beschicker immer freitags am Flößerwasen.

An einem sonnigen Tag kann einkaufen richtig Spaß machen. Wenn man nämlich auf einen Markt geht. Allein schon der Anblick eines Obst- und Gemüsestandes macht Appetit. Beeren, Zwetschgen, die ersten Äpfel, rote Paprika, weißer Blumenkohl und viele grüne Salate liegen da in Kisten und ganz ohne Plastikhüllen. Doch die Ernte in diesem Jahr ist schlechter als sonst. Das nasse, kühle Frühjahr, der viele Regen samt Hagel, das hat vielen Pflanzen zugesetzt. Das hat Markthändler Eckhard Künstle der SWR-Reporterin Andrea Schuster erklärt. Er kommt aus dem Badischen und bietet auch Obst und Gemüse aus eigenem Anbau an.

Gefriergetrocknete Himbeeren sind der Renner

Außer Obst und Gemüse gibt es auf dem Wochenmarkt in Horb - übrigens direkt am Flößerwasen beim Neckar - einen Wagen mit Fleisch- und Wurstwaren, griechische Spezialitäten und italienisches Gebäck sowie einen Stand mit Geflügel, Eiern und Nudeln. Kleiner als diese Stände ist ein kleiner grauer Laster, der nur trockene Sachen im Angebot hat. Linsen, Bulgur, Haferflocken, Feigen oder Muskatnüsse werden hier am Liebsten ohne Verpackung verkauft. Horst Gruber hat seinen mobilen Stand nämlich "Overpackts" genannt.