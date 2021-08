per Mail teilen

Der Wald ist ein Ort, an dem viele Interessen aufeinanderprallen: Spaziergänger genießen die Ruhe, Waldbesitzer wollen Holz verkaufen und Landwirte sorgen sich um Felder am Waldrand, die Wildschweine umpflügen.

"Der Wald zeigt, ob die Jagd stimmt". Dieses Motto prangt auf T-Shirts der Rottenburger Hochschule. Was damit gemeint ist, darüber hat SWR Redakteurin Bärbel Schlegel mit Thorsten Beimgraben, Professor für Wildökologie und Jagdwirtschaft, in der hochschuleigenen Wildkammer gesprochen.

Jagen gehört zum Waldmanagement

Der Wald braucht Manager: Waldmanager. Die wissen, wo mit welchen Pflanzen aufgeforstet wird und welche Bäume gefällt werden müssen. Waldmanager wissen ebenso wie viele Rehe, Hirsche und Wildschweine ein Wald verträgt. Deshalb steht auf ihrem Lehrplan auch die Jagd. Die erlegten Tiere werden in der Wildkammer weiterverarbeitet.

Viele Waldfrüchte wegen Trockenheit

Der Tisch ist für die Wildtiere derzeit reichlich gedeckt: Wegen der anhaltenden Trockenheit produzieren Buchen und Eichen viele Früchte, damit ihre Art erhalten bleibt. In den Schonungen locken viele junge Bäume. Wuchshüllen aus Plastik sollen Rehe vom Knabbern abhalten. Plastik im Wald kommt aber nicht gut an, deshalb forscht Sebastian Hein, Professor für Waldbau und Forstpflanzenkunde gerade an Alternativen.

Der Puls der Bäume

Bäume wachsen - langsam, aber stetig. Das wissen wir, aber dass Bäume jeden Tag dicker werden und wieder schrumpfen, das ist nicht jedem klar. In welchem Umfang sie das machen und welche Auswirkungen der jeweilige Standort und das Klima haben, das ließ sich Bärbel Schlegel von Göran Spangenberg erklären, der gerade seine Doktorarbeit über den Puls der Bäume schreibt.