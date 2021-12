Forschung zu regionalen Lebensmitteln in Sigmaringen

Was ist gesund, schmeckt Kindern aber trotzdem gut? In der Modellfabrik auf dem Sigmaringer Innovations Campus forschen Wissenschaftler zu nachhaltigen Lebensmitteln.

In Laboren und einer großen Versuchsküche in der neuen Modellfabrik auf dem Innovations Campus in Sigmaringen tüfteln Wissenschaftler und Studierende an neuen nachhaltigen Lebensmitteln. Die Produkte, die dort entwickelt werden sollen gesund sein, aber trotzdem gut schmecken.

Die Hochschulprofessorin Andrea Maier-Nöth befasst sich zum Beispiel damit, wie man Essen für Kitas und Schulen machen kann, das weniger Zucker, Salz und Fett enthält, das die Kinder aber trotzdem genauso mögen wie das ungesündere Essen. Mit ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiterin Andrea Knörle-Schiegg macht sie dazu auch in der Modellfabrik Geschmacks- und Sensoriktests.

Auch die Verpackung muss stimmen

Das Team forscht aber auch dazu, wie Lebensmittel verpackt werden sollten und was die Verbraucher sich eigentlich wünschen, damit sie die Produkte kaufen. An den Projekten sind auch Studierende des Studiengangs Lebensmittel, Ernährung, Hygiene der Hochschule Albstadt-Sigmaringen beteiligt.