Bertram Schwarz auf Sommertour zum Thema "Essen und Lifestyle"

Die Sommertour des SWR Studios Tübingen beschäftigt sich mit Essen und Trinken. In der letzten Woche der Sommertour geht es um Essen und Lifestyle. Bertram Schwarz schaut am Donnerstag bei einem Caterer der Bruderhaus Diakonie in Münsingen-Buttenhausen vorbei und am letzten Tag der Sommertour berichtet er aus der Mühle der Böhringer Genossenschaft. Dort kommen Emmer und Einkorn in den Trichter.