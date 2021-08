Regionales Essen und Trinken ist Thema bei der SWR Sommertour. Wie die Produkte zu den Verbrauchern kommen, hat SWR Reporterin Andrea Schuster auf dem Knollhof bei Bad Saulgau erfahren.

Lebensmittel in der Region herzustellen, ist das eine. Sie dort zu verkaufen das andere. Denn egal was man herstellt und in welcher Menge, man braucht Abnehmer dafür. Im Handel heißt das "Vertrieb". Aber manche Kleinproduzenten sparen sich den und liefern direkt an die Konsumenten. Bestes Beispiel ist der bäuerliche Hofladen. Dort wandert der Salat vom Feld fast direkt in den Einkaufskorb.

Immer mehr Kunden gehen in Hofläden

Frische, offene Lebensmittel einkaufen statt in Plastik eingeschweißte – das wissen viele Menschen zu schätzen. Deswegen gehen sie in Hofläden, um sich dort zu versorgen. Für Bauernfamilien ist das eine weitere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Andrea Schuster war im Hofladen der Familie Knoll in Bad Saulgau-Friedberg (Kreis Sigmaringen), wo sie die ganze Familie und ein paar Stammkunden angetroffen hat.

Breites Angebot an frischem Gemüse

Bis vor ein paar Jahren gab es auf dem Hof noch Viehhaltung, ehe sich Helga Knoll ihren Traum vom eigenen Laden verwirklicht hat. Die verschiedenen Kartoffelsorten, die angeboten werden, baut die Familie alle selber an. Möhren und Rote Beete werden im alten Brauereikeller gelagert.

Höhere Nachfrage während der Corona-Pandemie

Die schwäbische Spezialität Dinnete, die es in süß und salzig gibt, werden in der eigenen Backstube hinter dem Laden selbst gebacken. In der Coronazeit kamen sogar einige Kunden dazu, die sich nicht in Supermärkte drängen wollten. Selbst Christbäume können im Winter erworben werden.