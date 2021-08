Die Sommertour des SWR Studios Tübingen beschäftigt sich in diesem Jahr mit Essen und Trinken. Diese Woche geht es um regionale Ernährung. Andrea Schuster ist noch unterwegs zum Beispiel in Münsingen, wo sie etwas übers Einmachen lernen will, in Bad Saulgau bei einem Hofladen, in Sigmaringen an einem Fair-Regal und am Freitag auf dem Wochenmarkt in Horb am Neckar. Außerdem berichten wir über die Ernährung der Zukunft und wollen wissen, was Ernährung mit Lifestyle zu tun hat.