In diesem Jahr widmen wir uns drei Wochen lang im Rahmen der Sommertour dem Wald und der Zukunft des Waldes. Dabei geht es um allerlei Fakten und Geschichten aus Wald, Wiese, Holz- und Forstwirtschaft und aus der Jägerei.

Das Sendegebiet von SWR4 Tübingen - vom Neckar bis zum Bodensee und von der Schwäbischen Alb bis zum Nordschwarzwald - umfasst über 300.000 Hektar Waldfläche. In den drei Wochen unserer Sommertour 2020 wollen wir wichtige Aspekte zum Thema Wald näher beleuchten und auch schöne, alte Sagen und Märchen wieder ausgraben. Am 3. August ging es los. Bis zum 21. August sind wir unterwegs.

Themen-Schwerpunkte aus dem Wald

Schwerpunkt der ersten Woche war die Frage, was ist eigentlich ein natürlich gewachsener Wald, und muss der sich verändern? Jetzt in der zweiten Woche geht es um den "Puls der Bäume" und zuletzt fragen wir, was geht es uns eigentlich an, wenn in Brasilien ein Baum gefällt wird. Antworten suchen wir mit den Experten der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg am Neckar.

Wo und wann zu hören?

Die Reportagen, Beiträge und Interviews werden in den Radiosendungen von SWR4 Tübingen mittags von 12.30 und 13 Uhr und nachmittags von 16 bis 17 Uhr auf der Frequenz 107,3 MHz zu hören sein. In den Wäldern der Region unterwegs sind wir vom 3. bis zum 21. August 2020.