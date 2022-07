Sommertheater Reutlingen: Theater Tonne entführt in die Unterwelt

per Mail teilen

Auf dem Programm des diesjährigen Sommertheaters der Tonne stehen "Die Frösche". Ein Spaziergang durch die Reutlinger Unterwelt - sehr frei nach Aristophanes.

Ob es Dionysos gelingt, Euripides heimzuführen? Diese Frage stellt Regisseurin Marion Schneider-Bast in der Komödie "Die Frösche". Es ist eines der bekanntesten Werke von Aristophanes. Er gilt als einer der bedeutendsten Komödiendichter und Satiriker der griechischen Antike. Gesellschaftliche Konflikte thematisierte Aristophanes auf höchst komische Weise, heißt es in einer Mitteilung der Tonne Reutlingen.

"Die Frösche": Was erwartet das Publikum? Aus einer Laune heraus macht sich Dionysos, der griechische Gott des Weines, der Freude, der Fruchtbarkeit, des Wahnsinns, der Ekstase und des Theaters auf in die Unterwelt, um seinen Lieblingsdichter Euripides wieder zum Leben zu erwecken. Begleitet wird er dabei von seinem aufmüpfigen Diener Xanthias. Marion Schneider-Bast nimmt diese Situation als Ausgangspunkt für eine freie Interpretation der Komödie und lädt das Publikum zu einer Besichtigung der Reutlinger Unterwelt ein – inklusive Stadtführer in Person des Gottes Dionysos. Dabei erfährt es im Sumpf der Unterwelt von den düstersten Reutlinger Geschichten, entdeckt Orte der wildesten und hemmungslosesten Leidenschaften, Plätze wo Feuer zerstörerisch gewütet haben, den Hades selbst. Dabei begegnet das Publikum Fantasiegeschöpfen, Ungeheuern, Brunnen über Brunnen und vor allem – einer Menge quakender Frösche! (Quelle: Theater Tonne Reutlingen)

Das Stück "Die Frösche" endet mit einer musikalischen Bandeinlage. Tonne/Armbruster

Das Theaterstück beginnt laut Theater Tonne mit einer Spielszene im Spitalhof. Dann wird das Publikum in vier Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bekommt einen Gott Dionysos an die Seite. Er führt rund zwei Kilometer durch die Reutlinger Innenstadt, dabei trifft das Publikum auf den Froschchor und den Chor der Eingeweihten. Das große Finale am Schluss ist wieder auf der Bühne.

Das Reutlinger Sommertheater der Tonne geht vom 7. bis 31. Juli 2022.