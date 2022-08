Ob Wandern, E-Bike, Campen oder Wellness: Zur Mitte der Sommerferien ziehen die Tourismusbetriebe im Nordschwarzwald und auf der Schwäbischen Alb eine positive Zwischenbilanz.

Eine SWR-Umfrage bei Tourismusanbietern auf der Schwäbischen Alb und im Nordschwarzwald hat ergeben: Die Gastgeberinnen und Gastgeber sind nach teils schweren Corona-Monaten wieder vorwiegend zufrieden mit dem Urlaubsgeschäft. Sehr gefragt seien in diesem Sommer unter anderem Wander-Touren mit Übernachtung und Gepäcktransport, sagte Bianca Ketterer von Baiersbronn Touristik (Kreis Freudenstadt).

Die ausgezeichneten Wanderwege auf der Alb und im Nordschwarzwald sind weiterhin Anziehungspunkt für Touristen aus Deutschland und dem benachbarten Ausland. Inzwischen werden die Radwege für Urlaub mit dem E-Bike immer mehr genutzt. dpa Bildfunk Thomas Warnack

"Die Hotels und Unterkünfte sind sehr gut gebucht."

Wieder Gäste aus dem Ausland

Besonders erfreulich sei, dass auch wieder viele Gäste aus dem benachbarten Ausland, aus Frankreich und den Niederlanden, in den Nordschwarzwald kämen, sagte Bianca Ketterer von der Baiersbronn Touristik im Kreis Freudenstadt.

Schwäbische Alb: Mehr Gäste als 2021

Auf der Schwäbischen Alb verzeichnete der Tourismusverband im Juli zehn Prozent mehr Übernachtungsgäste als im Vorjahr. "Im August erreichen wir auch die Zahl vom letzten Jahr, vielleicht toppen wir sie auch noch", sagte Miriam Gairing vom Schwäbische Alb Tourismusverband mit Sitz in Bad Urach (Kreis Reutlingen). Die Holzhäuser der Lauterdörfle Touristik in Hayingen beispielsweise sind in den gesamten Sommerferien ausgebucht.

"Diesen Sommer haben wir besonders viele Gäste. Sonst gab es immer noch einzelne freie Häuser in den Sommerferien, dieses Jahr sind wir komplett ausgebucht."

Sommerurlaub und Corona

Egal, ob auf der Alb oder im Schwarzwald: Corona ist ganz offensichtlich keine Urlaubsbremse mehr. Es gebe wieder mehr Anfragen als in den vergangenen Pandemiejahren, heißt es auf der Schwäbischen Alb. Möglicherweise verstärke das Risiko einer Corona-Infektion vielmehr, Urlaub im eigenen Land zu machen, anstelle in ferne Länder zu fliegen, so Nadine Herb aus Hayingen (Kreis Reutlingen). Schwarzwald und Alb sind mit ihren vielfältigen Angeboten in der Natur auch diesen Sommer wieder ein beliebtes Urlaubsziel.

Ungleiche Verteilung im Kreis Calw

Nicht zuletzt dank des 9-Euro-Tickets kommen tatsächlich auch mehr Besucher aus den Ballungsräumen Stuttgart und Karlsruhe mit Bus und Bahn in den Nordschwarzwald, sagte René Skiba von der dortigen Tourismus GmbH. Die Besucherzahlen sind auch im Kreis Calw sehr zufriedenstellend, allerdings sei es nicht gleichmäßig verteilt, so Skiba.

"Es ballt sich an verschiedenen Orten, auch bei verschiedenen Gastgebern, nicht alle profitieren gleichmäßig."

Und noch eine Entwicklung trübt speziell im Kreis Calw die gute Besucherbilanz ein wenig: Die neue Seilbahn beim Schömberger Aussichtsturm und andere Freizeit-Highlights kommen – vielleicht auch wegen der Hitze - nicht so gut an wie erwartet. Aber René Skiba ist zuversichtlich, dass es im Herbst oder im nächsten Jahr auch dort wieder besser wird.