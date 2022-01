In Tübingen wird zum ersten Mal eine Photovoltaikanlage auf einer Freifläche gebaut. Sie wird die größte der Stadt und soll mehr als 500 durchschnittliche Privathaushalte mit Strom versorgen. Der neue Solarpark an der Bundesstraße (B27) bei Lustnau soll im Sommer in Betrieb gehen. Er kostet die Stadt und die Stadtwerke 800.000 Euro. Laut den Stadtwerken sollen in Tübingen noch weitere Photovoltaikanlagen auf Freiflächen gebaut werden.