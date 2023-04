Sohn sticht in Balingen auf seinen Vater ein

In Balingen ist in der Nacht auf Sonntag ein Familienstreit eskaliert. Ein 37-Jähriger soll auf seinen Vater eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben.

Ein 37-jähriger Mann soll in Balingen (Zollernalbkreis) seinen Vater niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Hechingen mitteilten, kam es in der Wohnung der Eltern in einem Mehrfamilienhaus in einem Balinger Wohngebiet zu einem lautstarken Familienstreit. Nachbarn alarmierten deshalb die Polizei.

Opfer mittlerweile außer Lebensgefahr

Als die Polizei eintraf, fand sie im Treppenhaus den 69-jährigen Vater, der durch mehrere Stichwunden lebensgefährlich verletzt war. Er wurde vom Notarzt erstversorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Er befinde sich mittlerweile außer Lebensgefahr, hieß es. Die Frau des Verletzten erzählte der Polizei, ihr gemeinsamer Sohn habe auf den Vater eingestochen und sei anschließend zu Fuß geflohen.

Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der 37-Jährige festgenommen. Er war nach Angaben der Polizei deutlich alkoholisiert. Der Mann, der zurzeit keinen festen Wohnsitz hat, soll morgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu Hergang und Hintergründen der Tat übernommen.