Johannes Kretschmann, der Sohn des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), ist aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das sagte er dem Konstanzer Südkurier (Samstagsausgabe). Entscheidender sei für ihn jedoch gewesen, dass er "aus dem Christentum ausgetreten" sei. Er könne nicht an die Auferstehung der Toten oder an die Dreifaltigkeit glauben. Früher habe er mit seinem Vater, der Ethiklehrer am Gymnasium war, darüber gestritten. Winfried Kretschmann ist gläubiger Christ und hatte im vergangenen Jahr angesichts der Rekordzahlen bei den Kirchenaustritten im Land gesagt, das bewege ihn als Christ und als Ministerpräsident. Sein Sohn Johannes will im Herbst - ebenfalls für die Grünen - in den Bundestag (Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen). Auf die Frage, ob sein Vater ihm Tipps gebe, antwortete der 42-Jährige dem Bericht zufolge: "Er kann mir nicht helfen, das erwarte ich auch nicht von ihm."