Weil in Deißlingen (Kreis Rottweil) ein bewaffneter Überfall auf eine Tankstelle befürchtet wurde, hat eine Frau einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Sie beobachtete, wie Männer in einem Auto auf dem Tankstellengelände mit einer Waffe hantieren und alarmierte die Beamten. Deren Großaufgebot entdeckte das Auto mit drei jungen Männern später in Trossingen (Kreis Tuttlingen) und fand laut Polizeibericht eine harmlose "Softair-Pistole". Ein Überfall war wohl nicht geplant. Aber das Führen einer solchen "Anscheinswaffe" ist in der Öffentlichkeit verboten. Jetzt droht eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.