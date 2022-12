Wegen Blitzeis und gefrierendem Regen ist es am Montagmorgen in Tübingen eisglatt gewesen. Einige Bewohnerinnen und Bewohner sind gestürzt, wie sie dem SWR sagten. Andere Tübinger Bewohner sind zu Hause geblieben oder haben sich vorsorglich mit dem Taxi in die Innenstadt fahren lassen. In den Kreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb kam es am Montagmorgen und -vormittag laut Polizei zu 140 Glatteisunfällen. 16 Personen wurden verletzt.