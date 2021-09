Die Stadtverwaltung Horb (Kreis Freudenstadt) bietet im Oktober drei Schulungen für das Smartphone für Senioren an. Unterstützt wird die Stadt vom Stadtseniorenrat und vom Jugendgemeinderat. Gerade in der Pandemie habe sich gezeigt, dass es für ältere Menschen wichtig sei, am Ball zu bleiben, meint der Horber Oberbürgermeister Rosenberger. In den Kursen werden die wichtigsten Funktionen eines Smarthphones und verschiedene Anwendungen geschult.