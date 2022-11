per Mail teilen

Skiliftkarten auf der Schwäbischen Alb werden künftig mehr kosten. Gestiegene Energiepreise und höhere Mindestlöhne sind die Gründe dafür.

Die Skiliftbetreiber auf der Schwäbischen Alb überlegen, ihre Preise zu erhöhen. Wegen der gestiegenen Energiekosten und wegen höherer Mindestlöhne sehen sich viele gezwungen, die Liftkarten teurer zu machen.

Tageskarte für Skilift in Holzelfingen nun etwas über 30 Euro

Bei der Wintersportarena Holzelfingen im Kreis Reutlingen hat man überlegt, wegen der gestiegenen Kosten die Preise um 20 Prozent zu erhöhen. Schließlich habe man um 12 Prozent - also um gut 3 Euro - erhöht, so Jochen Gekeler von der Wintersport-Arena. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet damit am Wochenende rund 30 Euro.

Auch Wintersportverein Albstadt-Ebingen erhöht Preise

Damit liege die Skiarena im oberen Preissegment, so Louis Schumann vom Tourismusverband Schwäbische Alb. Auch der Wintersportverein Albstadt-Ebingen will die Preise erhöhen, noch steht aber nicht fest, wie viel die Liftkarten kosten werden.