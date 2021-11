Fasnetseröffnung bei den Sigmaringer Narren

Punkt 11 Uhr 11 hat vielerorts die närrische Zeit begonnen. In Sigmaringen traf sich in einem Café zur Fasnetseröffnung die Narrenzunft Vetter Guser. Das hat dort Tradition.

Zu dieser Jahreszeit machen das sonst nur die rheinischen Karnevalisten. Die schwäbisch-alemannische Fasnet startet traditionell an Dreikönig, am 6. Januar. Doch in der Hohenzollernstadt Sigmaringen pflegen die Narren diese Tradition seit Jahrzehnten. Karnevalistische Einflüsse hätten sich hier lange erhalten, so Joachim Wolf von der Vetter Guser Zunft. Mit dabei auch Prinz Albrecht von Hohenzollern. Höhepunkt der Sigmaringer Fasnet wird das historische Bräuteln am Fasnetsdienstag sein. Dabei werden frisch vermählte Männer und Altersjubilare auf einer Stange um den Marktbrunnen getragen.

SWR Reporter Bertram Schwarz war bei der Fasnetseröffnung dabei.