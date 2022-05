Siegerentwurf für Landesgartenschau 2028

Berliner Landschaftsarchitekten haben den Gestaltungswettbewerb für die Landesgartenschau 2028 in Rottweil unter 25 Einreichungen gewonnen. Das Büro A24 habe die Potentiale des Neckartales in vortrefflicher Weise herausgearbeitet, hieß es in der Jurybegründung. Inhalt des Wettbewerbs war die Planung für die Neckarwiesen, Teile der Gleise der Deutschen Bahn sowie Bereiche des Stadtgrabens. Mit dem Ziel einer nachhaltigen Stadt- und Grünentwicklung ging es in den Entwürfen ferner auch um die naturnahe Gestaltung des Neckars zwischen Prim-Mündung und Schindelbrücke. Der Siegerentwurf sowie die anderen Konzepte können ab Sonntag in der Stadthalle Rottweil besichtigt werden.