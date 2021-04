per Mail teilen

Die Metzinger Tennisspielerin Laura Siegemund ist beim Tennis-Turnier in Stuttgart in die zweite Runde eingezogen. Die Turniersiegerin von 2017 setzte sich gegen Mona Barthel 6:4, 3:6, 6:1 durch. Im Achtelfinale trifft Siegemund damit am Mittwoch auf die Weltranglistenerste Ashleigh Barty aus Australien.