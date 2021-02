In der Zweiten Basketball Bundesliga der Herren haben die Panthers Schwenningen ihr Auswärtsspiel in Trier mit 77:65 gewonnen. Sie stehen jetzt auf dem siebten Tabellenplatz. Verloren haben dagegen die Tübinger Tigers. Sie unterlagen in Paderborn mit 87:81 und sind in der Tabelle jetzt auf Platz 12.